Inculparea lui Donald Trump aruncă America în aer Cand a spus ca va fi arestat, Donald Trump nu a precizat in care marți a lunii. Iata ca informațiile, primite pe surse, din sistemul judiciar american de jurnaliștii the New York Times releva ca Biroul procurorilor din NY ar fi terminat rechizitoriul și-l va aresta marțea viitoare. Magistrații l-au acuzat ca ar fi cumparat tacerea unei vedete porno, prin intermediul unui avocat. El este invinovațit ca ar fi platit suma de 130.000 de dolari din conturile companiei, diminuand astfel profiturile firmei, aducand un prejudiciu fiscului american. Procurorii au fost vazuți intrand in cladirea Lower Manhattan,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a ajuns acasa din arest, Andrew Tate a postat primul video pe Twitter. In filmare, Andrew Tate a facut cateva relatari despre momentele pe care le-a trait cat a stat inchis: „De anul trecut am fost inchisa 24 de ore din 24. Fara timp in curte. O celula de 3 metri patrați, cu zero electronice…

- Sorana Cirstea s-a calificat in optimile de finala ale turneului de tenis WTA 1.000 de la Miami, dupa ce a surclasat-o pe Karolina Muchova, in doua seturi, cu 7-5, 6-1. Jucatoarea noastra , clasata pe locul 74 in ierarhia WTA, s-a impus in fata cehoaicei dupa o ora si 31 de minute. In primul set, Muchova,…

- Potrivit deciziei instantei, Marcela Leonte a primit 4 ani pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa si 1 an si 6 luni pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influenta alcoolului sau a altor substante, relateaza Agerpres.Cele doua pedepse au fost…