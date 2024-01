Incredibil! Un avion Alaska Airlines s-a dezintegrat în zbor Compania aeriana Alaska Airlines pune la sol un avion 737 Max 9, dupa ce acesta a pierdut o parte din fuzelaj. El a aterizat in statul american Oregon, in timp ce se indrepta catre California. Un avion cu 177 de pasageri la bord a aterizat de urgența la Portland, dupa ce a pierdut o secțiune exterioara, inclusiv un geam. Din cauza incidentului, compania va lasa la sol toate cele 65 de aeronave 737 Max 9, pentru mai multe analize tehnice. Autoritatea Aviației Civile din Regatul Unit a declarat, pentru BBC , ca analizeaza situația, iar un reprezentant al companiei a spus ca niciun avion nu va… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

