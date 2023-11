Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul reactoarele modulare nucleare din SUA, pe care se baza sistemul energetic național, ca sa inlocuiasca capacitațile de producție inchise, a fost stopat din cauza costurilor prea mari. Și asta dupa ce statul roman a fost obligat de Guvernul american sa cotizeze cu 12 milioane de dolari pentru…

- Romania are cel putin zece premiere europene in sectorul gazelor naturale si este pe punctul de a deveni, din 2027, primul producator de gaze din Europa, a declarat, marti, ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

- „Romania si-a asumat unul dintre cele mai ambitioase planuri de decarbonizare la nivel european. Asta inseamna ca la nivelul anului 2026, in mixul de productie energetic al Romaniei vom avea cel mai probabil mai putin de 0,1% productie pe baza de carbune. Si asta este un lucru remarcabil. In 2022,…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja anunta ca Romania va produce izotopi medicali la Centrala de la Cernavoda, „speranta pentru tratamentul cancerului”, si poate reporni productia de apa grea la Drobeta-Turnu Severin, dupa ce Nuclearelectrica a semnat un memorandum cu Ontario Power Generation (OPG).

- Neptun Deep este un proiect critic, nu doar pentru Romania, ci si pentru Europa, si va insemna independenta de gazul rusesc, a afirmat, miercuri, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, conform Agerpres."Neptun Deep este un proiect critic, nu doar pentru Romania, dar pentru Europa. Situatia din Marea…

- „Iarasi e o discutie foarte complexa. Sigur ca autoritatile locale isi doresc exploatarea acestei resurse pentru ca ea inseamna venituri, inseamna locuri de munca, inseamna o resursa care poate fi utilizata in productia de energie electrica. Asa cum va spuneam, la nivelul pietei, la nivelul Europei,…

- Ministrul Energiei Sebastian Burduja a declarat ca Romania sta foarte bine cu stocurile de gaze naturale, fiind in acest moment o rezerva inmagazinata de aproape 83%, iar dupa 1 septembrie, conform angajamentului cu cei de la Comisia Europeana, va fi depasita cantitatea de 90%. Chestionat daca preturile…

- Informațiile despre reactoarele modulare din SUA, care vor fi instalate la Doicești, in Romania, devin din ce in ce mai dubioase. Reactoarele sunt in faza de laborator, dar și mai grav este ca tot in laborator vor fi și construite. Mai mult, ca sa mențina proiectul comercial s-au facut derogari de la…