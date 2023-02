INCREDIBIL. Sorin Grindeanu face reforma feroviară cu un… profesoraș de istorie Ministerul Transporturilor și Infrastructurii condus de Sorin Grindeanu a facut un pas mare in ratarea jalonului PNRR, din iunie 2023, privind achiziția de trenuri cu hidrogen din cauza amatorismului și incompetenței unui absolvent de istorie parașutat politic la șefia Autoritații pentru Reforma Feroviara. Licitație ratata prin omisiuni… controlate Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a reușit recent, prin intermediul Autoritații pentru Reforma Feroviara (ARF), sa anuleze licitația pentru trenurile cu hidrogen pe motiv ca niciun producator nu a depus vreo oferta. Licitația, lansata in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

