Stiri pe aceeasi tema

- Lansat in Romania in 2015, Uber aniverseaza 9 ani de existența in țara. De la prima cursa in București intr-o zi de februarie pana la milioane de utilizatori in Romania, impactul companiei in mobilitate a crescut de-a lungul ultimilor 9 ani. Momente cheie in istoria Uber in Romania Uber ofera o retrospectiva…

- Ceata reduce vizibilitatea in trafic marti dimineata pe mai multe drumuri din judetele Olt, Arges, Braila, Covasna, Harghita, Ilfov si Teleorman, dar si pe autostrazile A1 Bucuresti – Pitesti si A3 Bucuresti – Ploiesti. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca nu…

- Cutremur, marți dimineața, in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Un seism de 2,6 grade s-a produs la ora 4:15, la o adancime de 92,7 km. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 49 km V de Focșani, 52 km NV de Buzau, 68 km SE…

- Centre medicale din București, Targu Mures, Oradea si Cluj-Napoca au realizat interventii in premiera nationala, iar spitale din Suceava, Brasov, Iasi, Sibiu, Focsani, Deva, Timisoara, Targu Jiu, Satu Mare au introdus in tratament proceduri noi in mai multe domenii terapeutice. In luna ianuarie 2023,…

- Astazi se lanseaza numarul 21 din noua seria a revistei de cultura „ Țara Barsei ”. Cel de-al 21-lea numar din seria noua a revistei de cultura „Țara Barsei” va fi lansat marți, 12 decembrie, la sediul Muzeului „Casa Mureșenilor” , instituție care patroneaza publicația. Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov…

- ”De Sarbatori, toate drumurile duc acasa, in Romania, langa cei dragi. Cei mai multi romani care locuiesc acum in strainatate si-au rezervat zborurile catre tara, unde vor reveni in a doua parte a lunii decembrie, la timp pentru a petrece sarbatorile de iarna alaturi de familie. Potrivit datelor Vola.ro,…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) iși asigura sediile și vilele de protocol din toata țara impotriva unor riscuri din cele mai diverse. Valoarea totala asigurata a imobilelor Bancii Naționale a Romaniei depașește 530 de milioane de lei, echivalentul a peste 100 de milioane de euro. Cel mai scump sediu…

- Lagardere Travel Retail Romania a intrat intr-un parteneriat de anvergura cu Federația Romana de Fotbal, aducand in 22 de magazine, produse ale echipei naționale de fotbal. Fanii fotbalului au acum la dispoziție o rețea intreaga de magazine din care pot cumpara produsele echipei naționale de fotbal.…