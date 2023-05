Stiri pe aceeasi tema

- Doua grupuri etnice, Kuki și Meitei, s-au ciocnit pe strazile din statul indian Manipur in repetate randuri in aceasta saptamana producand numeroase victime, relateaza CNN.Confruntarile au izbucnit pentru prima data dupa ce mii de persoane au luat parte la un miting organizat de Uniunea Studenților…

- Aproape o treime (29%) dintre cei chestionati in cadrul unui sondaj CURS realizat in Bucuresti, citat de news.ro, afirma ca ar vota cu PSD la alegerile locale, in timp ce 17% spun ca ar vota cu PNL si tot atatia cu USR. Mai mult de jumatate dintre respondenti au o parere proasta despre activitatea primarului…

- Jurnalista Iulia Marin a murit la 32 de ani. Anunțul a fost facut de colegii ei de la ziarul Libertatea.„Marți, 18 aprilie, polițiștii Secției 21 din Capitala și proprietara apartamentului in care locuia au gasit-o pe colega noastra fara suflare”, transmite Libertatea. „Cauzele decesului vor fi stabilite…

- Trei incidente cu focuri de arma au avut loc in noaptea de duminica spre luni zona de nord a orașului Marsilia, cunoscuta pentru traficul de droguri, relateaza AFP, citata de Agerpres . Cel puțin trei persoane au murit și trei sunt in stare grava, iar alți cinci oameni au fost raniți, insa viața nu…

- Aplicatia Google Maps indica, incepand de miercuri, 29 martie, locul fiecarui mijloc de transport in comun in timp real si ofera posibilitatea alegerii unui traseu optim, a anunțat primarul general al Capitalei, Nicusor Dan.„Calatorii care folosesc mijloacele de transport in comun din Capitala pot vedea…

- Cel puțin șapte oameni au fost uciși și alți 25 raniți intr-un atac armat ce a avut loc joi seara la o biserica din Hamburg,... The post Șapte oameni au murit și 25 au fost raniți intr-un atac armat care a avut loc in Hamburg appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Un accident feroviar ce a avut loc in Egipt, la nord de capitala țarii, Cairo, s-a soldat cu victime. La fața locului au intervenit salvatorii, pentru a prelua raniții și a le acorda ajutor. Doi oameni au murit și mai mulți au fost raniți, marți, intr-un accident de tren la nord de Cairo, a anunțat…

- Doua intersecții importante din București vor fi reconfigurate, a anunțat marți primarul general Nicușor Dan. Este vorba despre intersecția Șos. Colentina - șos. Fundeni - șos. Andronache - str. Gherghiței din Sectorul 2 și de intersecția Piața Libertații din Sectorul 4. Fii la curent cu cele…