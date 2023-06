Incident șocant într-un liceu din Sibiu. Un profesor aflat în grevă, bătut din cauza mediilor neîncheiate Scandal de porporții, saptamana aceasta, intr-un liceu din Sibiu. In conflictul iscat intre directoare și un profesor pe tema mediilor neincheiate la clasele de-a XII-a, din cauza grevei, a intervenit și soțul acesteia. Profesorul, care este diriginte la clasa fiului directoarei, ar fi fost batut chiar in cancelarie. Contactata de jurnaliștii de la Ora de […] The post Incident șocant intr-un liceu din Sibiu. Un profesor aflat in greva, batut din cauza mediilor neincheiate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

