Doua eleve au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce un coleg a dat cu spray iritant-lacrimogen pe holul Școlii Generale "Ioan Vișoiu" din Chitila (Ilfov). Potrivit Politiei Judetene Ilfov, directorul Scolii Generale „Ioan Visoiu" din Chitila a sesizat, miercuri dupa-amiaza, IPJ despre faptul ca un elev din clasa a VII-a a pulverizat spray iritant-lacrimogen pe