Incident la frontiera României. Un cetățean danez a rupt barierele. Consumase cocaină şi transporta în maşină droguri Un cetațean danez a intrat in Romania pe la Portile de Fier II, in judetul Mehedinti, fara sa opreasca la controlul de frontiera. El consumase cocaina si avea in masina mai multe feluri de droguri de risc si mare risc. A fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Potrivit DIICOT, procurorii Directiei de Investigare a […] The post Incident la frontiera Romaniei. Un cetațean danez a rupt barierele. Consumase cocaina si transporta in masina droguri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

