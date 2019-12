Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 23 de ani din Brazilia a fost impușcata in fața, in timpul serviciului, de un barbat mascat care ar fi fostul ei iubit. Momentul tulburator a fost filmat de o camera de supraveghere.

- Un barbat a incercat sa se sinucida, miercuri, la stația de metrou Unirii și s-a intins pe liniile trenului, insa a putut fi salvat la timp dupa ce angajații Metrorex au oprit curentul.Angajații Metrorex au oprit temporar curentul dupa ce un barbat s-a intins pe liniile trenului din stația…

- Incident ingrozitor in Republica Carelia. Un urs a atacat dresorul, chair in timpul unui spectacol de circ. Totul s-a petrecut sub privirile a zeci de spectatori, informeaza life.Atentie, materialul video contine imagini care va pot afecta emotional.

- In satul Inești, raionul Telenești doi tineri insuratei au venit in straie de miri la sectia de votare.Tanara famile a fost felicitata si admirata de catre ce prezenti.Imaginile au fost trimise in redactia Publika.md de catre Natalia Darii.Astazi, 20 octombrie, #ALEGEPUBLIKA.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre Agigea al autostrazii A4 Ovidiu ndash; Agigea, la kilometrul 5, in municipiul Constanta, traficul rutier este oprit pentru a permite scoaterea unui camion de pe partea carosabila, autovehicul care s a defectat…

- O mireasa a fost la un pas sa renunțe la nunta, dupa ce a fost supusa unui șir „interminabil” de umilințe. Ceea ce trebuia sa fie cel mai frumos moment din viața ei, in care sa fie in centrul atenției și sa fie copleșita de cuvinte frumoase, s-a transformat intr-un coșmar.

- O mașina condusa de un adolescent in varsta de 16 ani, care era beat și nu a oprit la semnalele polițiștilor, a fost lovita miercuri, in comuna Iancu Jianu din județul Olt, de autospeciala de poliție plecata in urmarire, anunța MEDIAFAX.Potrivit IPJ Olt, polițiștii din Bobicești au pornit,…