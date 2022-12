Încheiem anul cu preţuri mari. Cât costă masa de Revelion Marile magazine au trecut deja la ofertele pentru masa de Revelion si fac reclama masiva produselor specifice. Astazi facem un calcul general pentru produse care nu lipsesc niciodata din cosurile de cumparaturi pentru aceasta sarbatoare. Un lucru este clar: vom scoate mai multi bani din buzunar sau vom scurta lista de cumparaturi. Masa de Revelion va costa si ea mai mult ca anii trecuti. Desigur, pretul acesteia variaza foarte mult in functie de pretentiile fiecaruia, insa exista anumite produse care nu lipsesc niciodata de pe masa la trecerea dintre ani. Incepem cu pestele, pe care toata lumea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii adora sarbatorile, dar și obiceiurile sau tradițiile. Mulți dintre ei țin la datini și le respecta intocmai, mai cu seama in perioadele sfinte. Creștinii știu ca exista cateva zile intre Craciun și Anul Nou cand trebuie sa renunțe la spalatul hainelor. Cu siguranța multe dintre gospodine știu…

- Temperaturi de primavara, cam asta ne așteapta de Revelion anul acesta. In zona Turzii vor fi și 7 grade C, deci șanse nule sa ninga de Anul Nou. Vremea se va incalzi usor in toata tara pana pe 1 ianuarie 2023, dupa care temperaturile vor incepe sa scada, iar probabilitatea de precipitatii este mai…

- Vehiculele Societatii de Transport Bucuresti (STB) vor circula in zilele de Craciun (25 - 26 decembrie) si de Anul Nou (1 si 2 ianuarie) conform programului unei zile de duminica, a anuntat, vineri, STB, informeaza Agerpres.

- Untul și branza au devenit produse vizate de hoți, iar magazinele apeleaza la capsule antifurt. Astfel de imagini nu puteau fi vazute acum cațiva ani, dar de cand prețurile au luat-o razna comercianții au luat masuri de sigranța impatriva celor care fura din magazine. Prețul untului a sarit de la 6…

- Magazinele Kaufland din intreaga țara vor funcționa dupa un program special de Anul Nou, la fel cum s-a intamplat și in perioada Craciunului. Cei care mai au de facut cumparaturi pentru Revelion trebuie sa consulte din timp programul Kaufland de Anul Nou 2023.Afla in continuare la ce ora inchid magazinele…

- Mai sunt doar cateva zile pana la Craciun, momentul in care familia se aduna la masa plina cu mancaruri tradiționale. Desigur, prajiturile nu pot lipsi. Daca ești in pana de idei, iți vom prezenta cateva rețete de prajituri de casa delicioase, cu care sigur iți vei impresiona invitații. Retețe de prajituri…

- Mesele de sarbatori ar putea fi mai sarace și mai scumpe. Scumpirile sunt cauzate in mare parte de facturile la energie. Un aliment, nelipsit de pe mesele romanilor de sarbatori, va fi cel mai scump iarna aceasta. Romanii ar putea plati dublu pentru el. Oamenii ar putea sa plateasca dublu pentru un…

- In mai multe hoteluri din Poiana Brașov rezervarile pentru Craciun și Revelion sunt de 100%. Poiana Brașov continua sa fie una dintre locațiile preferate pentru sarbatorile de sfarșit de an. Astfel ca mai multe hoteluri și pensiuni au incheiat deja rezervarile, relateaza G4Media.ro care citeaza Rador.…