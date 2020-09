Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Campaniei Naționale „Ai grija de ochii tai” organizeaza la Clubul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Solidaritatea” din Cugir, strada Alexandru Sahia, Nr. 1, consultații oftalmologice gratuite. Firma ofera gratuit peste 150 modele de rame de calitate superioara. Consultațiile se desfașoara…

- – Domnule Sechelariu, cum vedeți deschiderea noului an școlar? – Avand in vedere faptul ca a fost anunțata deschiderea anului școlar pentru ziua de 14 septembrie, doresc sa fac anumite precizari. In acest moment avem publicat Ordinul Ministerului Educației nr. 5487/1494/2020 din data de 01.09.2020 și…

- Asociația cetațeneasca cultural istorica și civica, pentru punerea in valoare a patrimoniului local „Pro Cugir”, avand ca obiect principal de activitate funcționarea Muzeului Cugir și-a exprimat dorința de colaborare cu unitațile școlare din zona Cugir – Campul Painii. In acest sens, președintele asociației,…

- Școala Gimnaziala „Iosif Sarbu” din Șibot se afla printre unitațile scolare care se pregatesc pentru inceperea noului an de invațamant. Astfel, la școala din centrul comunei Șibot („Iosif Sarbu”), cat și la cele doua structuri: Școala Primara Balomirul de Camp și Școala Primara Bacainți, exista condiții…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, si-a exprimat speranta ca dupa inceperea scolii, sa existe doar o crestere usoara a numarului de cazuri de imbolnavire cu COVID-19, dar nu la nivelul copiilor. Cei vizați de infectare sunt persoanele vulnerabile. Din acest motiv, persoanele din categoria de risc trebuie…

- Școlile din Romania vor incepe de pe 14 septembrie, a anunțat Ludovic Orban, in plenul reunit al Camerei Deputatilor ... The post Ludovic Orban: Anul școlar incepe de pe 14 septembrie. Ce reguli vor fi impuse elevilor și profesorilor appeared first on Renasterea banateana .

- Ludovic Orban prezinta masurile luate pentru combaterea pandemiei de coronavirus, dar și cele legate de organizarea alegerilor și inceperea anului școlar. -Am inaintat președinților celor doua Camere un raport care urmarește masurile pe care le-am luat și pe care continuam sa le luam, atat in privința…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat luni, ca o decizie privind deschiderea noului an scolar va fi luata in a doua jumatate a lunii august. Demnitarul a precizat ca autoritatile iau in calcul mai multe scenarii, in functie de evolutia pandemiei de COVID-19, dar ca o decizie va fi comunicata dascalilor…