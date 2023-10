Stiri pe aceeasi tema

- Intre 19 și 22 octombrie, Les Films de Cannes a Timișoara aduce in prim plan cinematografia semnata de femei. 10 dintre cele 18 lungmetraje din programul Les Films de Cannes a Timișoara sunt regizate de cineaste din Austria, Franța, Tunisia, Italia: Jessi

- Venirea toamnei readuce festivalul „in : v z b l” la teatrul Basca din Piața Traian, ajuns in acest an la a patra ediție, un festival care iși propune sa faca vizibil ceea ce este invizibil, cu un program de spectacole naționale și internaționale de teatru și dans, dar și rezidențe artistice pentru…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, cei doi inalti oficiali au consultari politice, viziteaza impreuna trupele stationate la Centrul National de Instruire Intrunita "Getica" din Cincu si urmeaza sa se adreseze militarilor luxemburghezi care fac parte din Grupul de lupta NATO din Romania.„Vizita domnului…

- Presedintele Klaus Iohannis a vizitat, marti, la baza militara de la Cincu, judetul Brasov, insotit de prim-ministrul Marelui Ducat al Luxemburgului, Xavier Bettel, care efectueaza o vizita la invitatia partii romane. Potrivit Administratiei Prezidentiale, cei doi inalti oficiali au consultari politice,…

- Peste 5.200 de persoane au luat parte duminica seara la super cine-concertul susținut The Cinematic Orchestra, incheind memorabil cea de-a XI-a ediție a festivalului Jazz in the Park, care a avut loc in Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca. In cele trei zile de desfașurare (1-3 septembrie),…

- La finalul acestei saptamani incepe cea de-a 18-a ediție a Festivalului PLAI, la Timișoara. Manifestarea de anul acesta este diferita de cele precedente, fiind dedicata Programului Capitala Culturala Europeana și include numeroase experiențe și activitați inedite.

- Coliziunea a avut loc intre doua tramvaie, joi, 17 august, pe un bulevard important din capitala Portugaliei și a dus la ranirea a 13 persoane, intre care zece adulți și trei copii, informeaza News.ro și Portugal Pulse.Opt pasageri, care au suferit traumatisme, au fost condusi la spitalele S. Jose,…

- O expoziție inedita dedicata ilustratiei de carte, dar nu numai, ce reunește 12 artiste de renume international din Spania si Chile, va putea fi vazuta din 16 august, la Timișoara. Expoziția este gazduita de HEI - House of European Institutes, in cadrul Bastionului Maria Theresia din Timișoara.