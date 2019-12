Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a dispus luni inceperea judecatii pe fond in dosarul in care fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este acuzat de ucidere din culpa in legatura cu accidentul rutier care a dus la decesul politistului Bogdan Gigina. De asemenea, tribunalul a decis inceperea judecatii fata de societatea…

- Judecatorul de camera preliminara de la Tribunalul Bucuresti la care a ajuns dosarul mortii politistului Bogdan Gigina, in care inculpat este fostul ministru de Interne Gabriel Oprea, a stabilit, nedefinitiv, ca judecata efectiva a spetei poate incepe, dupa ce a respins toate exceptiile legate de…

- Astfel, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept de la ÎCCJ a respins sesizarea Tribunalului Cluj de lamurire a unor prevederi din Legea 50/1991 și Legea 350/2001 privind intrarea în legalitate a construcțiilor fara autorizație. Mai exact, completul de la ÎCCJ a respins…

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus luni anularea condamnarii de trei ani inchisoare cu suspendare primita de fostul deputat PNL Mircea Rosca, urmand ca dosarul acestuia sa se rejudece de la zero in prima instanta. "Admis apel - Dispus rejudecarea…

- Procurorul general interimar Bogdan Licu a infirmat luni solutia de clasare dispusa in luna aprilie de procurorii militari fata de Petre Roman in dosarul Revolutiei si va cere instantei redeschiderea urmaririi penale pe numele fostului premier pentru infractiuni contra umanitatii. De asemenea,…

- Ieri, la Judecatoria Constanta a avut loc primul termen de judecata in dosarul in care procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus trimiterea in judecata a trei persoane din judetul Constanta in dosarul referendumului national organizat in iulie 2012 pentru demiterea…

- Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) au anunțat, joi, au preluat dosarul referitor la listele cu posibilele semnaturi false pentru susținerea unor candidați la alegerile prezidențiale, ca urmare a denunțului formulat de Biroul Electoral Central. „Avand in vedere…

- UPDATE ORA 15.00 Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au constatat, vineri, ca fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a fost colaborator al Securitatii. Decizia nu este definitiva, putand fi atacata la Inalta Curte de Casație și Justiție. Curtea de Apel București decide azi daca Traian Basescu…