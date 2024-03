Stiri pe aceeasi tema

- CALCULE… CSM Vaslui se pregatește de ultimele doua meciuri din sezonul regular al Ligii 3, cu Bucovina Radauți (acasa, 16 martie) și cu FC Bacau (23 martie, in deplasare), meciuri decisive pentru o performanța notabila inca din primul sezon pe cea de-a treia scena a fotbalului romanesc: calificarea…

- TESTE… Pana la reluarea campionatului Ligii 3, Rapid Brodoc va mai susține doua partide de pregatire, cu CSM Adjud 1946 (maine, in deplasare) și CSM Pașcani (3 martie). Romica Dorin mai are la dispoziție doua meciuri amicale in perioada urmatoare in care va verifica lotul pe care il are la dispoziție…

- AMICAL… CSM Vaslui continua pregatirile pentru sezonul de primavara al Ligii 3. Echipa a plecat intr-un stagiu de pregatire montana, la Tarlungeni. Inainte de cantonament, “roș-alb-albaștrii” au disputat o partida amicala cu CSM Ramnicu Sarat, in deplasare, incheiata cu victoria gazdelor, scor 2-0.…

- Primarul Sectorului 4 Daniel Baluta a anuntat ca a semnat contractul de executie si a dat ordinul pentru inceperea lucrarilor de reconstruire totala a Planseului Unirii. Astfel, incepand de luni, proiectantii si constructorii au la dispozitie noua luni pentru realizarea proiectului tehnic si alte 24…

- MUTARE… Dupa ce Mocanu, Sonea, Tarșa, Dumea, Țicu, Szhem și Rappoport și-au reziliat contractele cu Rapid Brodoc, gruparea “alb-vișinie” s-a desparțit și de puștiul Denis Pauc, transferat in aceasta iarna la CSM Bucovina Radauți, ocupanta locului trei in clasamentul Seriei 1 a Ligii 3. In varsta de…

- DORIT… Eduard Ponea, tot mai aproape de un transfer in aceasta iarna. Chiar daca se afla sub contract cu Rapid Brodoc, fotbalistul in varsta de 24 de ani e dorit de mai multe echipe din Seria 1 a Ligii 3. Cu 6 goluri marcate, Eduard Ponea este de departe cel mai bun marcator al Brodocului […] Articolul…

- VESTE BUNA… Mingi noi pentru echipele de fotbal din Liga 4 Vaslui. In aceste zile, AJF Vaslui va distribui un numar de 144 de mingi de fotbal celor 12 cluburi din Liga 4, adica 12 mingi pentru fiecare echipa. Din returul sezonului 2023-2024 al Ligii 4, echipele vor beneficia de cate 12 mingi de fotbal…

- DISCIPLINAȚI… Pe primul loc in Seria a 2-a a Ligii 5, nou-inființata CSM Hușana Huși se afla pe primul loc și in clasamentul fair-play, fiind echipa cu cele mai puține cartonașe primite in prima parte a sezonului. Echipa condusa de Catalin Nicolau a incasat doar șase cartonașe galbene, podiumul fiind…