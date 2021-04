Începând de mâine, capacitatea centrelor de vaccinare va crește de la 60 la 90! Noi centre pentru Pfizer, deschise până la finalul lunii aprilie Seful CNCAV a reiterat ca, incepand din 7 aprilie, va creste capacitatea de vaccinare pe fiecare flux de la 60 la 90 de persoane in toate centrele de vaccinare unde se distribuie vaccinurile de companiile Moderna și AstraZeneca, iar in centrele de vaccinare unde se distribuie vaccinul de la Pfizer numarul de persoane alocate pe flux va creste la 72."Nu am optat pentru cresterea la 90 de persoane, deoarece ne-am dorit ca in decursul lunii aprilie sa putem deschide toate centrele cu Pfizer care au fost pregatite la nivel national. Daca optam pentru cresterea numarului la 90 de persoane pe fluxul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

