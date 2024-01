Începând cu noul an, mii de pensionari români vor suferi pierderi financiare substanțiale Noul an aduce o creștere de 13,8% pentru majoritatea pensionarilor romani, dar, așa cum se intampla in mod obișnuit, exista excepții in aplicarea masurilor legislative, iar unii se vor confrunta cu pierderi de pana la 3.000 de lei incepand cu luna aceasta. Dezbaterea privind indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2024 a inceput inca din septembrie anul trecut. La acea vreme, cand pensia medie in randul magistraților se situa in jurul sumei de 21.000 de lei lunar, premierul Marcel Ciolacu a insistat asupra necesitații de a oferi același privilegiu de creștere de 13,8% și beneficiarilor de pensii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul pentru 2024 este un buget al dezvoltarii și al echitații, un buget bazat pe investiții și dreptate sociala, a spus Marcel Ciolacu la inceputul dezbaterilor pe proiectul de buget pe 2024.

- La finalul lunii noiembrie, Klaus Iohannis promulga noua lege a pensiilor, in baza careia se vor face de-acum in colo toate majorarire și calculele in sistemul de pensii. Dar, odata cu 1 ianuarie 2024, pe langa acele pensii mici care se vor majora, vor mai exista și pensii cu 6.000 de lei mai mari pentru…

- ”Construim bugetul pornind de la legislatia care este in vigoare si conform cu procedurile. Incercam sa il orientam spre investitii, acesta este obiectivul pe care ni-l propunem pentru anul 2024 iar in ceea ce priveste marile servicii publice, sanatate si educatie, acestea raman cu alocari bugetare…

- Ministerul de Externe a anuntat, miercuri dimineata, ca inca 51 de cetateni romani din Fasia Gaza si membri de familie vor putea tranzita punctul de trecere a frontierei de la Rafah. In cursul zilei de marți au fost evacuați alți 93 de romani. Surse politice au declarat ca premierul Marcel Ciolacu se…

- Lacomia bancilor nu poate fi alimentata din dezbaterea privind banii cash! Afirmația ii aparține chiar premierului Romania, Marcel Ciolacu. „Este intolerabil sa crești artificial comisioanele bancare! Voi convoca saptamana viitoare la Guvern o intalnire cu specialiștii din Ministerul Finanțelor și…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel in timpul zilei de vineri, 2 noiembrie 2023, pe masura ce acestea apar.UPDATE 3 noiembrie, ora 01.00: VIDEO - Primele imagini cu un avion F-35 israelian care intercepteaza o racheta lansata de…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu s-a intalnit joi, la Bruxelles, cu Paolo Gentiloni, Comisar pentru Afaceri Economice si Financiare, si cu Adina Valean, Comisar European pentru Transport. Cei trei oficiali au discutat despre reformele si investitiile majore cu bani europeni, despre masurile bugetare…

- Autoritatile romane condamna cu fermitate atacurile din Israel, inclusiv asupra populatiei civile, infiltrarile teroriste si luarea de ostatici. Ministerul de Externe a ridicat nivelul de alerta de calatorie pentru statul Israel si le recomanda cetatenilor romani sa nu calatoreasca acum in aceasta tara,…