Stiri pe aceeasi tema

- Cheloo, jurat la ”The Four – Cei 4”. Considerat de fiecare data un jurat extrem de sincer, artistul marturisește ca tocmai acest lucru il atrage in show. Iar faptul ca toți concurenții sunt nume deja cunoscute pe piața muzicala din Romania, face ca miza sa fie cu atat mai mare. ”Mi se pare foarte deștept…

- Sunt printre cei mai iubiti cantareti de la noi, iar piesele lor au trecut si granita Romaniei. Uite cine va juriza cel mai nou concurs de voci. Antonia, Feli, Carla’s Dreams și Cheloo sunt cele patru nume mari ale industriei muzicale din Romania care vor ocupa cate un loc la pupitrul de jurat ”The…

- Raed Arafat, secretarul de stat in MAI, a explicat ca la nivelul Ministerului Sanatații exista o anumita forma de presiune și de aceea a fost nevoie de declanșarea mecanismului de protecție civila. In emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, Raed Arafat a susținut și ca Romania ar putea apela…

- X FACTOR 2018: Persoanele interesate se pot inscrie pe http://casting.a1.ro/xfactor/ . Acestea vor fi selectate de o echipa de specialisti, care vor avea in vedere calitatile lor artistice. Concurentii vor ajunge apoi in prima etapa oficiala a auditiilor, care au loc in mai multe orase din toata…

- Jurații Delia, Horia Brenciu, Carla’s Dreams și Ștefan Banica au inceput deja cautarile pentru a descoperi cine va fi caștigatorul sezonului cu numarul 8 al emisiunii ”X Factor Romania”.

- Pierluca Salvatore, de la X Factor, vrea sa devina cunoscut și in industria modei. Tanarul de 23 de ani din Italia care a ajuns la emisiune datorita unei monede de 10 bani gasite intamplator in buzunar, are planuri mari pentru anul acesta. Relaxat, imbracat lejer și mereu cu o palarie purtata ștrengarește,…

- Baietii de la Voltaj au reusit sa stranga 400.000 de euro in 2017 din concerte. Desi nu au avut parte de la fel de multa publicitate ca alti colegi de breasla, baietii au mizat pe seriozitate si perseverenta, atuuri care i-au plasat in topul celor mai bine platiti artisti, potrivit Libertatea.ro. …

- Jurații Delia, Horia Brenciu, Carla’s Dreams și Ștefan Banica au inceput deja cautarile pentru a descoperi cine va fi caștigatorul sezonului cu numarul 8 al emisiunii ”X Factor Romania”.