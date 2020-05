Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulația este oprita pe DN 73 Brașov – Campulung, la kilometrul 123, intre localitațile Cristian și Rașnov, județul Brașov. Totul dupa ce un utilaj ce efectua lucrari in afara parții carosabile a acroșat un stalp de electricitate,…

- Pana astazi, 10 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 15.362 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 7.051 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Ploiesti - Brasov, la kilometrul 92+400 de metri, pe raza municipiului Campina (judetul Prahova) a avut loc un accident rutier in care au fost implicate o autocisterna (incarcata cu lapte) si un autoturism. In urma…

- Florin Cițu: Romania nu se va imprumuta de la FMI Florin Cîțu. Foto: gov.ro. România nu va accesa niciun împrumut de la institutii internationale daca acesta vine cu conditionalitati - a afirmat astazi ministrul Finanțelor, Florin Cîțu. El a precizat ca în…

- Un motociclist a fost grav ranit dupa ce a fost acrosat de o masina de teren si proiecat intr o autospeciala de politie.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Ploiesti ndash; Brasov, la kilometrul 49 550 de metri, pe raza localitatii Barcanesti, judetul…

- Incendiu la o casa situata la Timisul de Sus. Se deplaseaza doua autospeciale din cadrul Sectiei de pompieri Predeal. The post Casa in flacari, acum, in județul Brasov appeared first on NewsBV .

- Centrul de Comunicare Strategica a anuntat alte cinci cazuri pana vineri la ora 18.00, 2 in Covasna, doua in Brasov si unul in Prahova, ducand numarul total la 80 de cazuri. Vineri devine astfel cea mai neagra zi cu 21 de noi cazuri. Primul caz al unui barbat venit din Statele Unite.

- Polițiști din cadrul Secției 5 Brașov au reținut pe o perioada de 24 de ore un barbat banuit de savarșirea infracțiunilor de ,,tulburarea ordinii și liniștii publice” și ,,lovirea sau alte violențe”. ,,Cu ocazia cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca la data de 01 martie 2020, in jurul…