- Incendiul ar fi izbucnit, marți, jurul orei 14.50, in municipiul Aiud, la ieșirea catre Teiuș, din cauza unui utilaj care a luat foc, scrie Alba24.Reprezentanții ISU Alba spun ca incendiul se manifesta pe o suprafața de 10.000 de metri patrați, dupa ce focul s-a extins la baloții de fan și la vegetația…

- FOTO: Incendiu pe Muntele Gaina. Doua adaposturi de animale distruse. De la ce au pornit flacarile Pompierii din Alba au intervenit, in noaptea de sambata spre duminica, pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe Muntele Gaina. Potrivit ISU Alba, au acționat echipajele de pompieri dislocate pentru asigurarea…

- Pompierii clujeni intervin in aceste momente pentru stingerea flacarilor care au cuprins o casa de locuit din localitatea Capușu Mare.„La fața locului acționeaza trei autospeciale de stins incendii și o autoscara. Incendiul se manifesta la acoperișul casei de locuit și la etajul unu, pe o suprafața…

- Pompierii au intervenit in aceasta seara pentru a stinge un incendiu izbucnit la acoperișul unei case nelocuite din comuna Volovaț. La fața locului au trimise doua autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD. ISU Suceava a informat ca incendiul incendiul a fost localizat la nivelul acoperisului și…

- Incendiu a izbucnit la depozitul de alimente de la Therme București, anunța ISU București Ilfov. La fața locului au fost trimise 12 autospeciale de stingere, o autoscara, o mașina pentru descarcerare si un echipaj SMURD. Incendiul se manifesta pe o suprafața de aproximativ 500-600 de metru. In hala…

- In cursul dimineții de vineri, Detașamentul de pompieri Aiud a fost solicitat sa intervina pentru localizarea și stingerea unui incendiu la o locuința, in loc Aiudu de Sus. La ajungerea forțelor de intervenție la locul solicitarii incendiul se manifesta cu flacara vizibila la acoperișul casei, aceasta…

- ULTIMA ORA… Pompierii vasluieni au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la unul din apartamentele din blocul ANL din Grucea Garii. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale. Dupa patrunderea echipajelor de intervenție in apartament s-a constatat faptul ca incendiul…

- Un incendiu a izbucnit in urma cu puțin timp, in jurul orei 12, la o fabrica de pe strada Henri Coanda din municipiul Dej. Din primele informații, fabrica IMM din Parcul Industrial Dej a fost cuprinsa de flacari. In urma apelului la 112, la fața locului intervin autospeciale ale pompierilor din intreg…