- Pompierii militari din cadrul Detasamentului Reghin si ai Punctului de Lucru Deda au intervenit, in noaptea de vineri spre sambata, pentru limitarea si lichidarea unui incendiu de vegetatie uscata cu posibilitatea de propagare la fondul forestier din localitatea Bistra Muresului, pe deal, inspre Scaunul…

- Un incendiu de vegetație a izbucnit, joi, in jurul orei 16:30, in comuna clujeana Iara. A fost vorba despre aproximativ 3 ha de vegetație uscata afectate. Intervenția a durat aproximativ o ora și a reușit sa impiedice propagarea flacarilor mai departe de limitele in care au fost gasite.Utilizarea…

- VIDEO Incendiu PUTERNIC de vegetație uscata și padure, in localitatea Ciuruleasa. Ard aproximativ 20 de hectare Incendiu PUTERNIC de vegetație uscata și padure, in localitatea Ciuruleasa. Ard aproximativ 20 de hectare Un incendiu puternic de padure și vegetație uscata a izbucnit marți seara in localitatea…

- Incendiu de vegetație uscata in Comuna Gura Foii, sat Catanele, a intetvenit Detașamentul de Pompieri Gaești cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma. La fața locului, echipajul de la Detașamentul de Pompieri Gaești a constatat ca arde vegetație uscata și papura pe o suprafața de aproximativ 2…

- Pompierii militari au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata ce se intinde pe teritoriul comunelor Ionești și Scunda, pe o suprafața de peste 100 de hectare, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Valcea

- Un puternic incendiu a izbucnit, vineri la orele amiezii, pe Valea Damboviței. Aproximativ 2 hectare de vegetație uscata au ars, intr-o perioada scurta de timp, in satul Izvoare, din comuna Voinești. Din fericire, nu au fost victime. Pompierii din Voinești au intervenit in forța, iar in aproximativ…

- Pompierii din Bacau intervin, luni seara, pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata care a izbucnit in Moinesti. Ard cioate si doboraturi, pe o suprafata de aproximativ 2 hectare, potrivit news.ro.”Pompierii militari au fost solicitati sa intervina in municipiul Moinesti, cartier Lucacesti,…

