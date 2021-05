Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu, vizibil de la peste doi kilometri, a izbucnit luni seara in incinta Esplanadei Moscheilor din Ierusalim, al treilea cel mai sfant loc al Islamului unde se aflau mii de credinciosi pentru rugaciunea de seara, relateaza AFP. Cauza acestui incendiu nu este cunoscuta deocamdata. Anterior,…

- Un incendiu, vizibil pe mai mult de doi kilometri în jur, a izbucnit luni seara în zona Esplanadei Moscheilor din Ierusalim, al treilea cel mai sfânt loc al Islamului unde mii de credincioși au fost prezenți la rugaciune, seara, potrivit jurnaliștilor AFP.Cauza acestui incendiu…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a calificat Israelul drept un stat "terorist crud" sambata seara, la Ankara, intr-un discurs in care a facut referire la violentele de vineri de pe Esplanada Moscheilor din Ierusalim, soldate cu peste 200 de raniti, informeaza AFP. "Israelul, stat terorist…

- Incendiu in municipiul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu la un tablou electric pe strada Tudor Vladimirescu din Constanta.Sursa foto cu rol…

- O friteuza a luat loc in urma cu puțin timp intr-un local in Pitești, zona vechii autogari. Un barbat, aflat pe terasa, și care consuma alcool, a refuzat sa iasa din incinta, iar acum se afla in stop cardio- respirator. Barbatul,aflat sub influența bauturilor alcoolice a fost somat de polițiști sa paraseasca…

- Incidentul s-a petrecut in aceasta dimineața, in jurul orei 7:50, cand in curtea spitalului a fost sesizat fum ca urmare a aprinderii unor elemente din tabloul pentru siguranțe, situat in incinta unui post de transformare a energiei electrice.La fața locului au fost trimise doua autospeciale. "Pompieri…

- Momente de groaza au avut loc in aceasta dimineața in Capitala, acolo unde cinci case au ars ca o torța. Din pacate, mai mulți oameni au ramas in acest moment fara un acoperiș deasupra capului. Cine este de vina pentru tragedie Momente de groaza au avut loc in București, dupa ce un incendiu devastator…

- Un incendiu extrem de violent a izbucnit in aceasta seara (azi, 1 martie) la o fabrica de produse din titei din comuna prahoveana Colceag. Doua persoane au suferit arsuri de gradul 3 și 4. Cei doi pacienți care au suferit arsuri au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean…