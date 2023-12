Incendiu puternic pe Calea Dorobanți din București Un puternic incendiu a izbucnit marți la etajul 6 al unui bloc de locuințe de pe Calea Dorobanți din Capitala. Flacarile se manifesta violent, generand degajari mari de fum, iar cel puțin 8 persoane au fost evacuate in siguranța, conform sursei citate. La momentul actual, nu sunt informații suplimentare privind eventualele victime și nici nu este cunoscut motivul exact al izbucnirii incendiului. Echipajele de pompieri intervin cu promptitudine, folosind mai multe autospeciale pentru a lichida focul și a preveni raspandirea acestuia. Informații proaspete de pe grupul de Facebook „Info Trafic București… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

