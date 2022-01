Incendiu puternic într-un bloc din Medgidia: 5 oameni au ajuns la spital Un incendiu puternic a izbucnit, joi noaptea, intr-un bloc din Medgidia. Cinci persoane au ajuns la spital. Doua garsoniere au fost cuprinse de flacari. Toți locatarii, mai exact 25 de adulți și 2 copii, au fost evacuați de pompieri, care au luptat mai bine de 3 ore cu flacarile. Cinci persoane au ajuns la spital in urma unui incendiu care a izbucnit in noaptea de joi spre vineri, intr-un bloc din Medgidia, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dobrogea”. Toti locatarii blocului, aproximativ 40 de persoane, au iesit din imobil, dintre care 25 de adulti si doi copii au fost evacuati… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In jurul orei 2:00, prin apel unic de urgența 112, am fost sesizati cu privire la faptul ca in Medgidia, in blocul 3 TINER, situat pe strada Plevnei, este foarte mult fum pe casa scarii.Din primele momente au fost alocate 3 autospeciale de stingere, 1 autoscara, 3 SMURD B, 1 descarcerare, 1 autospeciala…

- Cinci persoane au ajuns la spital in urma unui incendiu izbucnit in noaptea de joi spre vineri la un bloc din Medgidia. Cei 40 de locatari au iesit singuri din bloc sau au fost evacuati de pompieri. Focul a afectat doua garsoniere unde erau depozitate materiale textile si mase plastice. Interventia…

- Un incendiu iscat miercuri la o terasa, pe plaja Modern din Constanta, a fost stins dupa aproximativ trei ore de interventie a pompierilor, el fiind cauzat de un foc facut de oameni ai strazii si lasat nesupravegheat, dupa cum a informat ISU “Dobrogea”. “Foc deschis in spatii inchise. Oameni ai strazii…

- Un puternic incendiu a izbucnit, miercuri, la o terasa acoperita cu stuf, dezafectata, amplasata pe plaja Modern din Constanta, pe o suprafata de aproximativ 200 de metri patrati. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea", Razvan Parconie,…

- Pompierii militari au fost solicitati marti seara, in jurul orei 22.05, sa intervina de urgenta in judetul Constanta.Potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", un incendiu a izbucnit la o casa de pe strada Viilor, din localitatea Medgidia, in urma caruia…

- In urma incendiului izbucnit dupa miezul nopții la un bloc din Constanța, s-au constatat nereguli. Societatea dezvoltatoare a blocului a dat in folosinta imobilul respectiv fara a solicita autorizatia de securitate la incendiu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Dobrogea”. „In anul…

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de duminica spre luni, la sediul Primariei Beleti-Negresti, primele verificari indicand ca focul ar fi fost pus intentionat, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges. Politistii din Arges au anunțat ca au deschisun dosar penal pentru distrugere.…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata in municipiul Constanta Incendiu la o anexa unei case.Conform primelor informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea, este vorba despre un incendiu la anexa unei case de pe strada Fantanele din Constanta. Persoanele…