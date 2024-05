Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 19 mai, aproape de ora 12, ISU Timis a fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o curte comuna (mai mulți operatori economici) pe strada Demetriade din Timișoara. A fost alertat Detașamentul 1 Timișoara și la locului evenimentului s-a acționat cu trei autospeciale…

- Pompierii și padurarii au dus astazi o lupta cu puțini sorți de izbanda. Un incendiu de vegetație masiv a izbucnit in zona localitații hunedorene Balanu a fost aproape imposibil de oprit din cauza vantului puternic. „Pompierii militari din cardul Detașamentului Hunedoara au acționat astazi cu doua autospeciale…

- In cursul acestei zile, pompierii militari au fost solicitați sa intervina in orașul Comanești, in urma unui apel primit la 112, care anunța producerea unui incendiu, la o fabrica de cherestea din zona. „Avand in vedere situația de urgența menționata, la locul indicat s-au deplasat trei autospeciale…

- Un incendiu s-a produs azi dimineata in hotelul aflat in incinta stadionului din Alba Iulia, unde, la momentul declansarii alarmei, se aflau 15 sportivi, care au fost evacuati din cladire de catre pompierii militari. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Alba a anuntat ca Detasamentul de pompieri…

- Pompierii din Timiș intervin miercuri dimineața pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o hala din Timișoara, la nivelul unui magazin de electrocasnice. Potrivit ISU Timiș, incendiul a fost sesizat la ora 07:26, la hala, la nivelul unui magazin de electrocasnice, pe strada Demetriade din Timișoara.…

- Pompierii dambovițeni au intervenit pentru stingerea unui puternic incendiu de vegetație uscata in localitatea Scheiu de Sus. A intervenit Detașamentul de Pompieri Gaești cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma. La fața locului, forțele de intervenție au constatat ca arde vegetație uscata pe…