Incendiu la un vagon care transportă 56 de tone de benzină: întreg trenul este plin de combustibil Un incendiu a izbucnit, joi dimineata, la un vagon cisterna incarcat cu 56 de tone de benzina al unei garnituri formate dintr-un total de 22 de vagoane, traficul feroviar intre Busteni si Azuga fiind blocat, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. Potrivit sursei citate, la momentul sosirii pompierilor, incendiul se manifesta cu flacara deschisa, informeaza Agerpres.

Vagonul cisterna afectat este incarcat cu 56 tone de benzina. Acesta a fost decuplat de restul garniturii care are in total 22 vagoane (18 vagoane cu motorina si 4 vagoane cu benzina), la fata locului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

