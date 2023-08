Un puternic incendiu a izbucnit la acoperisul unei cladiri de locuit, P+1, in orasul Gura Humorului, informeaza ISU Suceava. Intervin pompierii militari, cu doua autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD. Incendiul se manifesta cu degajari de fum, la o parte din acoperisul constructiei (aproximativ 50-60 mp). Cladirea de locuit are 13 apartamente. Dupa izbucnirea […] The post Incendiu la acoperișul unui bloc din Gura Humorului. 10 persoane s-au autoevacuat first appeared on Suceava News Online .