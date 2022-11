Incendiu in Viile Noi! Au intervenit pompierii (FOTO+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- O autoutilitara care se deplasa pe autostrada A1 Bucuresti-Pitesti a luat foc in mers, la kilometrul 12, pe sensul de mers spre capitala, iar soferul a reusit sa coboare din autovehicul, pentru stingerea incendiului fiind solicitati pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati astazi sa intervina pentru stingerea unui incendiu in zona Dedeman din Constanta.Potrivit ISU Dobrogea o baraca situata pe DN 2A vis a vis de magazinul Dedeman a fost cuprinsa de flacari.La…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost sesizati in aceasta dimineata sa intervina in cartierul Palazu Mare din Constanta.Potrivit ISU Dobrogea o casa de pe strada Victor Climescu a fost cuprinsa de flacari.Pana la sosirea salvatorilor,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina astazi pe Aleea Violetelor din Constanta. Din primele informatii a avut loc intr un apartament o explozie. Potrivit ISU Dobrogea explozia nu a fost urmata de incendiu. In apartament…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al judetului Constanta au fost solicitati sa intervina noaptea trecuta in localitatea Viisoara, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea o bucatarie de vara de pe strada Crangului a fost cuprinsa de flacari. Mai multe echipaje…

- Copila a fost recuperata de un salvamar cu skijet și este in siguranța dupa ce a plutit pe o saltea pneumatica, departe de mal, in stațiunea Vama Veche, a informat Ziua de Constanța . Autoritațile nu au explicat deocamdata cum s-a produs evenimentul in urma caruia fetița a ajuns aproape de granița cu…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati noaptea trecuta sa intervina la Costinesti unde ar fi fost vazute doua persoane in larg. Potrivit ISU Dobrogea la fata locului a intervenit SMURD B Tuzla si 2 ambarcatiuni ARSVOM si Garda…