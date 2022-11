Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii anticorupție și ofițerii DGA au drescins, marți, la mai multe adrese și la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj, intr-un dosar deschis ca urmare a unor suspiciuni de fapte de corupție. DNA a comunicat oficial ca a facut percheziții intr-o ancheta care vizeaza fapte…

- Peste 80 de persoane s-au autoevacuat dintr-o cladire din municipiul Timisoara, duminica seara, dupa ce au simtit un miros intepator care provoca tuse."In urma apelului primit pe SNUAU 112 (...) am fost solicitati sa intervenim in Timisoara, pe strada Zavoi, in urma unui miros puternic si intepator…

- In perioada 17-18 octombrie, 16 jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean “Avram Iancu” Alba, au participat la primul curs de prim ajutor de baza, organizat cu sprijinul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Unirea” al Județului Alba. Activitatile au fost sustinute de doi paramedici…

- In primele doua zile ale lunii octombrie, pompierii maramureșeni au acționat la localizarea și lichidarea a trei incendii. Astfel, sambata, 1 octombrie, in jurul orei 22.10, doua echipaje de stingere din cadrul Detașamentului de Pompieri Sighetu Marmației au intervenit la un incendiu izbucnit intr-o…

- Asiguratorii membri ai UNSAR au platit in 2021 despagubiri de peste 25,6 milioane lei in vederea acoperirii daunelor cauzate de incendii, in baza politelor de asigurare facultative pentru locuinte, arata datele publicate marti de Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Tulcea au fost solicitati astazi sa intervina la un incendiu de vegetatie uscata care s a extins la remorca unui autotren. Potrivit ISU Delta Tulcea, doua echipaje ale Detasamentului de Pompieri Tulcea au intervenit pentru…

- Astazi, 22.08.2022, la ora 15.53 dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina la degajarea unui copac cazut pe doua autoturisme, in municipiul Carei, str. G. Coșbuc. La fața locului se deplaseaza o autospeciala de intervenție cu apa…

- Doi barbati si o fetita de sapte ani au ajuns la spital, sambata seara, dupa ce au suferit arsuri intr-un incendiu care a izbucnit la o casa aflata intre localitatile Valea Stramba si Voslobeni. Potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…