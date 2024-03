Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a avut loc la Șeitin. A luat foc acoperișul unei case. „Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD. In sprijinul forțelor acționeaza și pompierii voluntari ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Șeitin.…

- O explozie s-a produs, sambata seara, la o cladire cu doua etaje si mansarda din Sectorul 5 din Bucuresti, deflagratia fiind urmata de un incendiu. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale pentru a impiedica flacarile sa se extinda la casele din jur. Patru persoane au fost transportate la Spitalul…

- Incendiu puternic in Delta Vacarești, din București. Pompierii intervin joi dupa amiaza cu 8 autospeciale de stingere.„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs in Delta Vacarești, care se manifesta pe o suprafața de 1,5 hectare. Acționeaza 8 autospeciale de stingere. Sunt posibilitați de…

- UPDATE 17:11 Echipajele de intervenție au evacuat fumul din incaperea care se afla intr-o cladire conexa centralei. Nu este afectata integritatea centralei. Nu au fost raportate victime. Se acționeaza pentru identificarea sursei fumului, transmite ISU Dobrogea. știrea inițiala O degajare de fum a avut…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost alertati cu privire la un incendiu la o casa parasita in municipiul Constanta, pe strada Rascoalei 1907, nr. 28. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului…

- Un incendiu foarte puternic a izbucnit la un hotel aflat in Centrul Vechi, din București, pe Splaiul Independenței. Arde acoperișul hotelului pe o suprafața de 100 de metri patrați.Din primele informații ar fi vorba despre Antique Hostel, aflat pe Splaiul Independenței. Din fericire, 20 de…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dupa masa, in localitatea Șofronea, la o anexa gospodareasca. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Arad, la... The post Incendiu la Șofronea. Pompierii intervin cu doua autospeciale appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Un incendiu a cuprins acoperisul unei pensiuni din zona Jigodin Bai, a anuntat, marti, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita."Incendiu in municipiul Miercurea Ciuc, zona Jigodin Bai. S-au deplasat 3 echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Miercurea Ciuc, cu 2 autospeciale…