Incendiu devastator pe Aeroportul Luton din Marea Britanie VIDEO

Incendiu devastator, pe Aeroportul Luton, din Marea Britanie. Sute de pasageri sunt blocați in terminale. Toate zborurile de pe Aeroportul Luton din Londra au fost suspendate, iar oamenii au fost rugati sa nu calatoreasca acolo, din cauza unui incendiu de proportii in parcarea terminalului, transmite BBC. All flights to and from the UK's London Luton Airport have been suspended until 12 pm, 11th October due to a large fire on the top floor of a multi-story Terminal car park-2 which resulted in partial structural collapse. pic.twitter.com/H9JIAhGdXp — Megh Updates (@MeghUpdates) October 11, 2023…