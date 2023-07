Incendiu puternic de vegetație in apropierea Bucureștiului, intre localitațile Bragadiru și Magurele, in județul Ilfov, marți dupa-amiaza. Autoritațile au reacționat imediat și au emis un mesaj de avertizare important prin intermediul sistemului RO-Alert. „Intervenim pentru stingerea unui incendiu de vegetație produs intre localitațile Bragadiru și Magurele din județul Ilfov. Incendiul se manifesta pe un camp, cu degajari mari de fum pe o suprafața de aproximativ 10 hectare”, au transmis autoritațile. In prezent, nu exista riscul ca incendiul sa se extinda catre casele din zona. La fața locului,…