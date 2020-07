Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu violent a cuprins cladirea centrului de colectare și reciclare a deșeurilor plastice de la Frasinu. Pompierii lupta sa stinga flacarile. Focul a izbucnit azi-dimineața, cuprinzand, treptat, toate halele centrului. Un fuior de fum gros s-a ridicat deasupra Buzaului, fiind vizibil de la cațiva…

- ORAVITA – Așa cum v-am informat inca de aseara, nici oravitenii n-au scapat, din pacate, de potopul apelor revarsate in urma ploilor de ieri, astfel ca pompierilor militari li s-a solicitat ajutorul! Dupa ploile abundente care s-au abatut asupra oravitenilor, s-au format scurgeri pe versanti care au…

- Noua adulti si 12 copii au fost salvati, joi seara, cu ajutorul unui elicopter, dupa ce locuintele lor, dintr-un cartier al orasului Otelu Rosu din judetul Caras-Severin, au fost inundate de apele raului Bistra, anunța MEDIAFAX.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov (ISUBIF), nu au existat persoane ranite. Incendiul a fost unul de proporții. Acesta s-a desfasurat pe o suprafata de aproximativ 200 metri patrati, mai arata pompierii. Au ars anvelope si materiale plastice de la autoturisme…

- In apropierea Sarbatorilor Pascale, polițiștii Secției de Poliție Rurala nr. 3 Raciu au ales sa aduca o raza de speranța și un strop de bucurie unor copii instituționalizați și unor familii nevoiașe din județ. Aceștia au inițiat o activitate umanitara și au ținut sa fie alaturi de cei 33 de copii din…

- Un incendiu de proporții a izbucnit in jurul orei 15.30, pe raza satului Badeni, comuna Breaza. Focul a cuprins vegetația uscata de pe dealuri, insa pentru ca bate vantul destul de tare exista riscu ca flacarile sa se extinda și la padurea de pini din apropiere. Pentru a preveni acest lucru, forțele…

- Inca de ieri, 30 de pompieri militari din cadrul Detașamentelor de Pompieri Reșita și Caransebeș și ai Secției de Pompieri Oravița, intervin pentru stingerea unui incendiu de vegetație in zona Bauțar, incendiu care a izbucnit in dupa-amiaza zilei de 10 aprilie. ... The post Arde padurea in vestul țarii.…

- In urma cu puțin timp pe Strada Electrolizei din Baia Mare a fost semnalat un incendiu de proporții. Focul a pornit de la vegetația uscata din zona și a cuprins și cateva rezervoare de motorina de pe platforma dezafectata din zona. Coloana de fum este enorma și se vede de la mare distanța. La […]…