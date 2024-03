Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit la acoperisul unei case din Carasova, judetul Caras-Severin. Pompierii au intervenit de urgenta si incearca sa stinga flacarile care au cuprins acoperisul. „La locul solicitarii au fost mobilizate cinci echipaje de la Detașamentul de Pompieri Reșița cu doua autospeciale de stingere…

- Pompierii militari au intervenit in aceasta dimineața pentru stingerea unui incendiu produs la o gospodarie situata in Rebra. Flacarile au cuprins o anexa din lemn, parțial acoperișul casei, precum și interiorul a trei incaperi. https://www.bistriteanul.ro/wp-content/uploads/2024/02/incendiufilm.mp4…

- Acoperișul unei case din Maracineni, satul Ciumești, a ars, sambata dimineața. Incendiul s-a manifestat pe o suprafața de aproximativ 400 mp, pompierii s-au luptat o ora cu focul, reușind sa salveze aproximativ 50 mp din acoperiș. Nu au fost victime. Citește și Incendiul de la Ferma Dacilor. Funcționara…

- In miez de noapte, mobilizare maxima a pompierilor de la ISU Bacau și SVSU Bacau, in vederea izolarii și lichidarii unui amplu incendiu la un depozit de fan in zona Trebeș, comuna Margineni. Dupa ore intregi de lupta cu flacarile mistuitoare, pericolul a fost eliminat, potrivit paginii Admin Margineni…

- Alarma noaptea trecuta la o gospodarie din localitatea Bos, judetul Hunedoara. Pompierii au intervenit de urgenta pentru a stinge flacarile care au cuprins acoperisul casei. Au fost mobilizate doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, autoscara mecanica și un echipaj SMURD. La sosirea echipajelor…

- Eveniment Incendiu de proporții in Roșiorii de Vede / Aproape șase ore s-au luptat pompierii cu flacarile decembrie 30, 2023 19:40 Azi-noapte, in jurul orei 02.17, pe numarul unic pentru apeluri de urgența 112 s-a solicitat intervenția pompierilor militari pentru stingerea unui incendiu izbucnit…

- Patru anexe gospodarești și doua mașini s-au facut scrum intr-un incendiu care a avut loc in Ghelari, județul Hunedoara. Focul a mistuit 200 de metri patrați, marți dimineața, pana a fi stins de pompieri, dupa circa doua ore. Pompierii Detașamentului Hunedoara s-au luptat cu flacarile aproape doua ore…

- In cursul nopții trecute, pompierii militari au fost solicitați sa intervina in comuna Dofteana, sat Ștefan Voda, in urma unui apel care anunța producerea unui incendiu la un atelier de tamplarie. Alarma a fost data in jurul orei 23:00, de urgența la locul indicat deplasandu-se forțe și mijloace din…