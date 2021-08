Stiri pe aceeasi tema

- Aerul a devenit aproape irespirabil la Atena, din cauza fumului degajat de incendiile care au ajuns in suburbiile capitalei Greciei, relateaza sambata dpa, potrivit Agerpres. "Inchideti toate geamurile si nu iesiti din case", le-au cerut autoritatile locuitorilor. Flacarile au continuat sa arda…

- Incendiile de vegetație alimentate de valul canicular fac ravagii in Grecia. Acum, flacarile se apropie de Atena. Oamenii sunt evacuați, iar de la sol oamenii se chinuie sa inabușe flacarile.

- Un incendiu a distrus marti mai multe case din Varibombi, un cartier de la periferia Atenei, determinand evacuarea locuitorilor si a celor din o alta suburbie. Autoritatile incearca sa controleze flacarile care tin in sah transporturile si furnizarea cu electricitate, in mijlocul celui mai grav val…

- Pompierii greci se lupta pentru a doua zi consecutiv cu un incendiu major izbucnit la vest de Atena, mai multe avioane si elicoptere fiind desfasurate in primele ore ale zilei de vineri pentru a ajuta echipajele mobilizate la sol, informeaza DPA. Flacarile au distrus o padure intinsa de pini situata…

