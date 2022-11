Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a avizat favorabil, luni, in unanimitate, cererea justitiei privind incuviintarea perchezitiei in cazul deputatului Daniel Tudorache, fost primar al Sectorului 1, urmarit penal pentru achizitii nelegale si supraevaluate in timpul pandemiei de COVID-19. Plenul Camerei…

- Un cetațean italian in varsta de 61 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de polițiști cu 9 arme neletale in casa. Acesta este acuzat de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și contrabanda calificata. „Astazi 11 noiembrie, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase…

- Politistii si procurorii din Ploiesti au efectuat perchezitii in noua judete intr-un dosar de falsificare de bani, sase persoane fiind retinute, informeaza, marti, Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova. Conform sursei citate, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti,…

- Un pieton a fost accidentat mortal de un șofer pe Șoseaua Antiaeriana din Capitala. Deși au incercat sa-l salveze, barbatul a decedat la puțin timp dupa sosirea echipajelor de ajutor. La data de 11 octombrie, in jurul orei 19:20, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea…

- Un barbat care a furat mai multe biciclete din Bistrița a fost prins de polițiști. Cercetarile au aratat ca e și autorul a doua furturi din autoturisme. Judecatorii l-au trimis 30 de zile dupa gratii. Judecatorul de drepturi și libertați din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bistrița a trimis…

- Un barbat in varsta de 29 de ani din municipiul Giurgiu a fost arestat preventiv dupa ce a plecat de acasa, desi se afla in arest la domiciliu, a condus sub influenta bauturilor alcoolice si a produs un accident de circulatie. „Politia Municipiului Giurgiu a fost sesizata telefonic de catre un barbat,…

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Giurgiu, au pus in executare opt mandate de percheziție domiciliara.