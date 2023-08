Stiri pe aceeasi tema

- Un alt cetațean roman, al cincilea, a fost evacuat din Republica Niger cu un zbor organizat de autoritațile spaniole, cu destinația Madrid, anunța vineri MAE. In prezent nu mai exista alte solicitari de asistența consulara.„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca, urmare demersurilor intreprinse…

- Un alt cetațean roman a fost evacuat din Niger cu un zbor spaniol, destinația fiind Madrid, a informat vineri, 4 august, Ministerul Afacerilor Externe.„De la debutul crizei politico-militare din Republica Niger, au fost evacuați un numar de cinci cetațeni romani, nemaiexistand, la acest moment, alte…

- Mii de turiști, inclusiv cetațeni romani, se afla intr-o situație critica pe insula Rodos in urma incendiilor devastatoare care amenința stațiunea Kiotari. Autoritațile elene au mobilizat echipaje de pompieri, inclusiv o echipa de militari slovaci, pentru a stinge flacarile și pentru a evacua turiștii…

- Ambasada Romaniei la Atena a fost contactata de mai mulți romani aflați in zonele afectate de incendii, in insula Rodos, insa nu au fost primite solicitari de asistența consulara, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE), in urma unei solicitari transmise de G4Media . Potrivit MAE, intre 25 și…