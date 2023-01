Stiri pe aceeasi tema

- Un camion a ramas blocat, joi in Pasajul Unirii din București, anunta Brigada de Poliiie Rutiera a Capitalei. Incidentul vine la mai puțin de o luna de la accidentul care a implicat autocarul din Grecia. „Pasajul Unirii, sensul dinspre Bd. Marasesti catre Piata Universitatii, o autoutilitara a ramas…

- O autoutilitara a ramas blocata joi in Pasajul Unirii, anunta Brigada de Politie Rutiera a Capitalei. "Pasajul Unirii, sensul dinspre Bd. Marasesti catre Piata Universitatii, o autoutilitara a ramas blocata in interiorul pasajului. La fata locului au fost directionati politisti rutieri, pentru asigurarea…

- Un camion s-a blocat, joi dimineața, in Pasajul Unirii din București. Potrivit imaginilor surprinse de șoferii aflați in trafic, camionul s-a blocat in interiorul pasajului, nu la intrare și nici in limitatorul de inalțime dinaintea acestuia. Brigada de poliție rutiera a precizat ca in Pasajul Unirii,…

- Un camion s-a blocat, joi dimineața, in Pasajul Unirii din București, insa nu la intrare, ci in mijlocul acestuia. In acest moment circulația in pasaj de desfașoara cu dificultate. Din fericire nu au fost raportate victime. Brigada Rutiera a anunțat azi ca in Pasajul Unirii, pe sensul dinspre Bd. Marașești…

- O autoutilitara a ramas blocata in interiorul pasajului Unirii, pe sensul dinspre Bd. Marasesti catre Piața Universitații. Autovehiculul a reuși sa treaca de limitatoarele de inalțime, dar ulterior s-a blocat din cauza inalțimii.

- Accidentul de la intrarea in Pasajul Unirii din Capitala a avut loc in jurul orei 13.30. Ca urmare a accidentului, mai mulți pasageri au fost raniți, iar unii dintre aceștia au fost incarcerați.

- Accidentul de la intrarea in Pasajul Unirii din Capitala a avut loc in jurul orei 13.30. Ca urmare a accidentului, mai mulți pasageri au fost raniți, iar unii dintre aceștia au fost incarcerați.

- Un accident grav a avut loc, vineri, in Pasajul Unirii din Capitala, in care a fost implicat un autocar care transporta cetateni greci. In urma accidentului, o persoana a decedat, iar 22 de victime au ajuns la 4 spitale din Capitala. Astazi, in jurul orei 13.30, la intrarea in Pasajul Unirii din Capitala,…