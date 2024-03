Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este restrictionat marti seara in Pasajul Unirii din Capitala, pe sensul de mers catre bd. Marasesti, dupa ce un motociclist a intrat in peretele pasajului, anunta Brigada Rutiera.

- Patru persoane au fost ranite, duminica, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit, pe DN 11, in zona localitatii Targu Secuiesc din judetul Covasna. Traficul se desfasoara pe un singur fir, alternativ.Centrul Infotrafic al Politiei Romane a transmis, duminica dimineata, ca pe DN 11, localitatea Targu Secuiesc,…

- Traficul rutier este perturbat joi dimineața pe DN1 din cauza unui accident. Acesta s-a produs in apropiere de orașul Brașov. Trei persoane sunnt ranite, anunța autoritațile. Doua mașini au fost implicate in accident. Coliziunea a avut loc pe DN1, la kilometrul 155, in localitatea Timișu de Jos din…

- Primaria Sectorului 4 anunța inchiderea Pasajului Unirii din București. Acesta va fi inchis in perioada 15-16 februarie intre orele 23.00 și 05.30. ”Circulația tuturor vehiculelor in Pasajul Unirii va fi restricționata in urmatoarele doua nopți, in intervalul orar 23.00 – 05.30, pentru derularea…

- Traficul este blocat vineri pe sensul de mers Deva-Nadlac al Autostrazii A1, din cauza unui accident in care au fost implicate doua TIR-uri și un autoturism. Doua persoane sunt ranite.Centrul Infotrafic anunța ca pe autostrada A 1 Deva-Nadlac, la kilometrul 409, in zona localitații Holdea, județul…

- Potrivit sursei citate, accidentul a avut loc pe DN3, politia fiind sesizata in jurul orei 4,50.In urma evenimentului rutier, au fost ranite doua persoane din autospeciala - conducatorul autovehiculului si un medic, precum si conducatorul unui alt autovehicul implicat. Victimele au fost conduse la…

- Conform IPJ Ialomita, din primele verificari a reiesit ca, in timp ce un autoturism se deplasa din directia Buzau catre Bucuresti, ar fi intrat in coliziune cu un autotren care circula din sens opus. In urma impactului, trei persoane care se aflau in autoturism au decedat. Politistii fac cercetari…

- Traficul rutier in Pasajul Unirii din București va fi restricționat in noaptea de miercuri spre joi și joi spre vineri, intre orele 23.00 - 5.30.Brigada Rutiera anunța restricții temporare de trafic in Pasajul Unirii. In noaptea de miercuri spre joi, intre orele 23.00 - 5.30, Primaria Sectorului…