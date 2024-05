Încă trei cadavre recuperate în urma unei alunecări de teren din Papua Noua Guinee Echipele de intervenție au scos trei cadavre dintre daramaturile masivei alunecari de teren din Papua Noua Guinee, a anunțat duminica ONU, avertizand ca bilanțul de cinci morți va crește probabil in urma dezastrului in care se tem ca vor fi sute de morți, relateaza Reuters. Presa din aceasta națiune din Pacific, situata la nord de Australia, a declarat ca alunecarea de teren de vineri a ingropat peste 300 de persoane și peste 1.100 de case cand a nivelat satul Kaokalam din provincia Enga, la aproximativ 600 km nord-vest de capitala Port Moresby. Mai mult de șase sate au fost afectate de alunecarea… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

