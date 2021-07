Încă producem campioni! O tânără din România este numărul UNU în lume! ”Un vis devenit realitate” Sa ne amintim de imaginea Simonei Halep care imbrațișa acel 1 imens din flori dupa semifinala de la turneul de la Beijing. Era fericirea maxima a sportivei care a ajuns cea mai buna in lume. Un vis a devenit realitate, visul unui copil care a inceput sportul la Constanța și care a trait toata copilaria in sala de tenis … Sa ne imaginam cum ar fi daca am mai avea și alți performeri in aceasta ipostaza. Ei, bine, chiar exista! O tanara de 16 ani din Romania, Maria Cristina Coman, este de doua saptamani numarul 1 in lume la karate WFK la junioare! ”UN VIS DEVENIT REALITATE! Locul 1 in clasamentul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

