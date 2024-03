Stiri pe aceeasi tema

- „Guvernul a aprobat azi un nou program de investitii, “Temelii culturale”, pe care l-am propus pentru salvarea unor monumente istorice si construirea de cladiri noi, cu destinatie culturala!”, a scris Raluca Turcan, joi pe Facebook. Ea a mai spus ca proiectul aprobat, pregatit impreuna cu Ministerul…

- Supernova aduce parcul de trambuline Cyberjump in Cora Lujerului, incepand cu 1 martie, 2024. Cyberjump opereaza in prezent in 4 țari și 5 orașe din Austria, Slovacia, Ungaria și Romania.Parcul de trambuline și aventura din Lujerului dispune de peste 20 de zone de agrement, multe dintre ele dotate cu…

- 3.404 persoane au suferit accidente de munca in primele 9 luni ale anului 2023, cu 6,7% mai putine comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, conform statisticilor publicate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS).Sectoarele economiei nationale in care au fost cele mai multe accidente…

- In septembrie 2023, eurodeputații au aprobat decizia Consiliului European de a crește cu 15 numarul de locuri in Parlamentul European, de la 705 la 720 pentru legislatura 2024-2029. Numar de locuri pe țari pentru alegerile din 2024: Germania – 96 Franța – 81 Italia – 76 Spania – 61 Polonia – 53 Romania…

- In cursul nopții de 11 spre 12 februarie 2024 a avut loc un atac cibernetic masiv de tip „ransomware” asupra serverelor de producție pe care ruleaza sistemul informatic „HIS”. Ca efect al atacului, sistemul este nefuncțional, fișierele și bazele de date sunt criptate. Au fost afectate de atacul cibernetic…

- Conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), 71.241 de firme au fost radiate la nivel national in anul 2023, cu 3,26% mai putine comparativ cu anul anterior. Cele mai multe radieri s-au inregistrat in Bucuresti (11.820) și in judetele Cluj (3.726), Timis (3.113), Constanta…

- ”Am verificat astazi lucrarile pe cele 2 loturi ale A0 Sud care urmeaza sa fie finalizate anul acesta. Pe cei 16,93 de km ai Lotului 1 (Glina-Vidra) lucrarile executate de antreprenorul turc au ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 85%. In functie de ritmul de lucru si de conditiile meteorologice,…

- Polo masculin: Romania se bate cu Spania pentru calificarea in semifinaleRomania intalnește Spania in sferturile Campionatului European de polo masculin. Partida se desfașoara vineri, la Zagreb, in Croația. Romania-Spania va incepe la ora 17.30. Echipa care va invinge se va califica in semifinale…