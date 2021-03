Încă o vară pierdută pentru turismul european Sectorul turistic din Europa are speranțe din ce in ce mai mici pentru o revenire la normal inaintea sezonului estival, din cauza ritmului lent al campaniilor de vaccinare, a numarului mare de infecții noi și a reintroducerii restricțiilor și chiar a carantinei, arata analiza Reuters . Acțiunile companiilor aeriene au scazut vineri, dupa ce Parisul și mare parte din nordul Franței, au intrat in carantina stricta pentru o luna, la cateva zile dupa ce Italia a introdus restricții de circulație pentru majoritatea țarii, inclusiv in Roma și Milano. Masurile impuse afecteaza perspectivele de redresare… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

