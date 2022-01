Încă o rundă de negocieri SUA-Rusia pe fondul temerilor tot mai mari privind invadarea Ucrainei de trupele lui Putin Secretarul de stat al SUA Antony Blinken și ministrul rus de externe Sergei Lavrov se vor întâlni vineri la Geneva pentru o noua runda de discuții pe fondul temerilor tot mai mari privind o invazie a Ucrainei de catre Rusia. Discuțiile diplomatice de pâna acum nu au dus însa la niciun rezultat concret, iar așteptarile legate de negocierile la nivel înalt de vineri sunt extrem de scazute, relateaza BBC.



În ajunul întrevederii, Blinken a avertizat din nou Moscova în legatura cu consecințele serioase pe care le va suporta în cazul invaziei

