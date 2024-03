Încă o poveste cu un iaht confiscat. Contribuabilii americani plătesc 900.000 de dolari pe lună ca să-l întrețină Intreținerea unui mega-yacht confiscat de autoritațile americane de la un oligarh rus ii costa pe contribuabili aproape un milion de dolari pe luna. Departamentul de Justiție al SUA solicita permisiunea de a vinde Amadea, pe care l-a confiscat in urma cu doi ani, susținand ca iahtul de 230 de milioane de dolari, deținut de miliardarul […] The post Inca o poveste cu un iaht confiscat. Contribuabilii americani platesc 900.000 de dolari pe luna ca sa-l intrețina first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul SUA platește aproape un milion de dolari pe luna pentru intreținerea unui iaht confiscat de la un oligarh rus. Departamentul de Justiție solicita permisiunea de a vinde nava. Iahtul este revendicat de un alt rus bogat care nu a fost inclus pe lis

- Eduard Buse, 30 de ani, și Florentina Sima, 29 de ani, și-au recunoscut faptele, pe 15 februarie, in fața unui tribunal federal din San Diego, statul american California, relateaza Times of San Diego. Ei au fost acuzații de frauda și spalare de bani in legatura cu o schema de inșelatorie cu ajutoare…

- In urma hotararii judecatorești, liderul de varf al Partidului Republican a jurat sa faca apel. Trump declara ca hotararea de a plati o amenda de 355 de milioane de dolari pentru frauda va distruge statul New York. Fiindca orice ar pați el personal este un atac direct asupra Americii. Trump a jurat…

- Acordul, care ar putea fi anuntat oficial in urmatoarele zile, se bazeaza pe titluri convertibile si va ajuta la finantarea DWAC in timp ce aceasta incearca sa finalizeze fuziunea cu Trump Media & Technology Group (TMTG), proprietarul platformei de social media Truth Social, au spus sursele. Actiunile…

- Departamentul de Justiție al SUA a anunțat vineri ca a confiscat peste 500.000 de barili de combustibil iranian aflat sub sancțiuni internaționale, despre care oficialii au declarat ca a fost traficat ilegal pentru finanțarea forțelor paramilitare ale acestei țari.

- Departamentul de Stat al SUA a anuntat recent ca volumul vanzarilor de arme din SUA in strainatate in 2023 a crescut cu 16% in comparatie cu anul precedent, atingand un record de 238 de miliarde de dolari. Guvernul american a negociat direct vanzari de 80,9 miliarde de dolari, o crestere cu 56% fata…

- Vineri seara, Departamentul de SUA a raportat aprobarea vanzarii de avioane de razboi F-16 catre Turcia, in urma acceptarii de catre președintele turc Recep Tayyip Erdogan a intrarii Suediei in NATO. "Departamentul de Stat a luat hotararea de a aproba o eventuala vanzare militara straina catre Republica…

- Departamentul de Justiție a depus joi noi acuzații penale impotriva fiului președintelui american Joe Biden, Hunter, acuzandu-l ca nu a platit impozite de 1,4 milioane de dolari in timp ce a cheltuit milioane de dolari pentru un stil de viața luxos, scrie