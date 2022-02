Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a autorizat, joi, 10 februarie, promovarea greierelui de casa Acheta domesticus ca aliment nou in Uniunea Europeana, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar.Greierele de casa este a treia insecta care a fost probata cu succes pentru consum, dupa aprobarile emise…

- Comisia Europeana a propus extinderea sistemului de certificate Covid in UE cu un an, pana la 30 iunie 2023, pentru a le permite celor care calatoresc sa continue sa foloseasca documentul pentru a intra in statele membre UE. “Virusul COVID-19 continua sa se raspandeasca in toata Europa și in acest stadiu…

- SubvariantaBA.2 a tulpinii Omicron a coronavirusului nu pare sa fie mai grava decat forma originala BA.1, a declarat un oficial al Organizației Mondiale a Sanatații, conform Reuters. Ea a fost detectata in 57 de tari, a mai transmis OMS. De asemenea, vaccinurile continua sa ofere o protecție similara…

- Comisia Europeana in Romania ofera publicitații lista jocurilor educative online gratuite despre Uniunea Europeana, puse la dispoziția copiilor și tinerilor de catre Comisia Europeana, in limba romana..Jocuri educative interactive și puzzle-uri online sunt disponibile la urmatoarele web-site-uri ale…

- O analiza realizata de Comisia Europeana privind situatia sanatati in Romania arata ca media deceselor inregistrate la un milion de locuitori de la debutul pandemiei si pana la sfarsitul lunii august a acestui an este cu 12 procente mai mare decat media tarilor din Uniunea Europeana. Documentul denumit…

- Prima tranșa din prefinanțarea aferenta PNRR, aproximativ 1,8 miliarde euro, corespunzatoare parții de granturi, ar urma sa fie virata Romaniei joi de Comisia Europeana. Surse guvernamentale au precizat ca primele fonduri pe care le va primi Romania vor fi cele 1,8 miliarde euro care reprezinta avansul…