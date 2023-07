Încã o gurã de oxigen pentru inculpatii din dosarul „Munteanu” DECIZIE….Inculpatii din dosarul de coruptie al politistilor de la Rutiera au primit o noua gura de oxigen, de data aceasta din partea judecatorilor ieseni. In loc de decizii privind anumite aspecte puse in discutie in sedintele anterioare, magistratii au decis sa amane cauza pentru luna septembrie. Amanarile repetate au si repercursiuni, astfel ca tot mai […] Articolul Inca o gura de oxigen pentru inculpatii din dosarul „Munteanu” apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- INCONȘTIENT… A gonit pe strazile din municipiul Vaslui și, fiind in stare de ebrietate, nu a oprit la semnalele polițiștilor de la Rutiera, iar intr-un final, cand a fost prins, a refuzat prelevarea de probe biologice la spital. Este isprava unui tanar in varsta de 24 de ani, din comuna Pușcași, care,…

- AMANARE…Dosarul criminalei din Trohani, cea care, de-a lungul judecatii, s-a bucurat de masura arestului la domiciu, se apropie de final. Dupa cereri de schimbare a incadarii juridice si chiar de achitare, femeia de 21 de ani va da piept, in cel mai scurt timp, cu sentinta, in prima instanta. Acest…

- PROCES VERBAL ANULAT… Un șofer din municipiul Vaslui a ciștigat in instanța un proces impotriva Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, reușind sa demonstreze ca dispozitivele folosite pentru determinarea alcoolemiei pot da erori grave. La sfarșitul lunii septembrie, anul trecut, vasluianul Marius…

- CONTRE…Se duc adevarate lupte, in sala de judecata, intre procurori si aparatorii inculpatilor din dosarul politistilor si oamenilor de afaceri acuzati de fapte de coruptie. Dupa setintele date, in prima instanta, cele doua parti incearca sa aiba castig de cauza in apel. Astfel, cu termenele de prescriptie…

- Doi agenți rutieri au fost condamnați la ani grei de inchisoare fiind prinși ca cereau mita de la șoferii vitezomani pe care ii opreau in trafic. Polițiștii ii dadeau o parte din șpaga și ofițerului care ii coordona și care nu era strain de practicile lor. Curtea de Apel Bacau i-a condamnat definitiv…

- CIRCUIT INCHIS… Dosarul inspectorilor RAR, reținuți, in anul 2021, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru luare de mita și abuz in serviciu, s-a transformat in dosarul denunțatorilor. Pentru a scapa cu o pedeapsa mult mai ușoara, aceștia nu doar ca și-au recunoscut faptele, dar au și…

- AMANARE… Trimis in judecata pentru fapte de corupție inca din 2015, dosarul fostului edil al comunei Gagești sufera o noua amanare, chiar daca judecatorii au finalizat judecata inca din luna ianuarie. Alaturi de alți 5 inculpați, printre care și oameni de afaceri hușeni, fostul primar Tiberiu Coatu…

- EROARE… Scandalul erorilor date de catre aparatele de testare a consumului de subtanțe interzise la volan se adancește tot mai mult. Chiar daca inclusiv polițiștii de la Rutiera au cerut inlocuirea acestora, deocamdata acest lucru nu s-a intamplat. In schimb, unii dintre vasluieni raman fara permis,…