- Deputatul PAS Dumitru Alaiba a anuntat luni, 20 iulie, ca membrul fractiunii parlamentare a PDM Vladimir Vitiuc si membrul fractiunii Partidului Sor Igor Himici au fost infectati cu COVID-19. Alaiba a facut acest anunt in contextul deciziei Biroului Permanent al Parlamentului de a convoca astazi sedinta…

- Trei deputati din Republica Moldova sunt confirmati cu COVID - 19, cel mai recent caz fiind al Arinei Spataru, de la Platforma DA, care acuza ca desi se stia ca un coleg parlamentar este infectat, sedinta de plen nu a fost anulata..”Astazi am aflat ca testul este pozitiv... Dragii mei, ca…

- Mai mulți deputați din opoziție solicita președintei Parlamentului, Zinaida Greceanii, sa excluda din sala de ședințe a Legislativului fracțiunea Partidului Democrat, dupa ce Dumitru Diacov a anunțat despre faptul ca Eugeniu Nichiforciuc a fost testat pozitiv la noul tip de coroavirus, iar colegii au…

- Un deputat din cadrul fracțiunii Partidului Democrat a fost diagnosticat cu noul tip ce coronavirus. Anunțul a fost facut de Dumitru Diacov, care a mai anunțat ca ieri a avut loc ședința fracțiunii PD, la care au participat și 5 membri ai Guvernului. In context, președinta Parlamentului, Zinaida Greceanii,…

- Traim vremuri confuze, dar și inedite. Criza actuala a izolat miliarde de oameni in carantina și reprezinta o amenințare la modul nostru de viața, social și economic. Suntem distanțați pe la casele noastre, insa acum, mai mult ca oricand – este important sa fim aproape. Mai aproape de ceea ce inseamna…

- 866 dintre cazurile de infectare cu COVID-19 sin țara noastra sunt in randul angajatilor sistemului de sanatate.Potrivit Ministerului Sanatații, 216 dintre bolnavii din domeniul medical sunt medici, 317 asistenți medicali, in 49 de cazuri sunt felceri, un paramedic, 14 farmaciști

- Deputatul PSRM, Bogdan Țirdea, susține ca isteria PAS și PPDA in jurul creditului rusesc de 200 de milioane de euro are la baza doar un singur motiv și anume faptul ca acest imprumut este acordat de Federația Rusa. Intr-un discurs rostit de la tribuna Parlamentului, socialistul s-a intreabat de ce nu…

- Deputatul PAS Dumitru Alaiba considera ca ambasadorul R. Moldova la Moscova, Andrei Neguta, si-a depasit atributiile de serviciu cand a semnat acordul de imprumut, in suma de 200 milioane de euro, pe care Federatia Rusa il va oferi Guvernului de la Chisinau. In acest sent, parlamentarul a anuntat ca…