Încă 92 de locuri de parcare scoase la mezat lângă blocurile din Iaşi Sunt puse la bataie 27 locuri de parcare – cu nr. 7 ÷14, 16 ÷18, 21 ÷26, 28, 30 ÷32, 34 ÷39 – situate in parcarea de resedinta „bd. Alexandru cel Bun nr. 62", iar drept de participare au locatarii din blocurile: A1, A2, A3, A4, E1, E2, E3, E4, D3, D4 si G1-2. Data limita de inscriere este 21 ianuarie, ora 13. O saptamana mai tarziu, pe 30 ianuarie, tot la ora 13, la sediul Directiei Exploatare Patrimoniu din So (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

