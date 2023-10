Stiri pe aceeasi tema

- Orice escaladare sau chiar continuare a actiunii militare a Israelului impotriva Fasiei Gaza va fi ‘catastrofala’ pentru populatia locala, a declarat vineri Inaltul Comisar al ONU pentru refugiati, Filippo Grandi.‘Pot sa va spun cu certitudine ca orice noua escaladare sau chiar continuare a activitatilor…

- Orice escaladare sau chiar continuare a actiunii militare a Israelului impotriva Fasiei Gaza va fi „catastrofala” pentru populatia locala, a declarat, vineri, Inaltul Comisar al ONU pentru refugiati, Filippo Grandi, transmite AFP, potrivit Agerpres.

- Aproximativ 240 de cetateni romani din Palestina, cu dubla cetațenie, așteapta la granița cu Egiptul sa poata fi evacuați. Sunt cei care au cerut autoritatilor romane ajutor, precizeaza surse guvernamentale. Autoritatile romane sunt in contact cu acestia si sunt gata sa le ofere transportul cu autocare…

- Israelul a cerut vineri civililor din nordul Fașiei Gaza sa evacueze zona, care include orașul Gaza, in 24 de ore, o sarcina pe care ONU a declarat-o imposibila, ținand cont ca este vorba despre mai bine de un milion de persoane. In așteptarea ofensivei terestre israeliene, Hamas a cerut insa oamenilor…

- Acum este „timpul pentru razboi”, a declarat șeful armatei israeliene, in timp ce Tsahal a continuat joi, 12 octombrie, sa desfașoare tancuri in apropierea Fașiei Gaza, in vederea pregatirii unei operațiuni terestre de amploare pentru „eradicarea” Hamas, care controleaza enclava palestiniana dens populata,…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas au continuat pentru a cincea zi. Miercuri, Israelul a anunțat ca a distrus „capacitațile de detectare aeriana” ale Hamas și a bombardat și casa familiei lui Mohammed Deif, liderul militar al Hamas din spatele atacului asupra Israelului, ucigand mai…

- Soldatii israelieni au misiunea de a evacua in termen de 24 de ore toti locuitorii din zonele israeliene din jurul Fasiei Gaza, unde "lupte eroice sunt in desfasurare pentru eliberarea ostaticilor", a declarat duminica purtatorul de cuvant al armatei israeliene, citat de France Presse și Agerpres."Misiunea…

- Locuitorii din Fașia Gaza se pregatesc, dupa ce Armata israeliana a avertizat cu privire la noi atacuri aeriene ce vizeaza distrugerea pozițiilor Hamas, ca raspuns la atacul de proporții declanșat sambata de gruparea militara militanta, informeaza Rador Radio Romania.Sirenele au rasunat din nou in…